BAGNARA CALABRA Stop ai botti di capodanno

divieto botti Sono tre le ordinanze emanate dal Sindaco nella giornata di ieri: la prima riguarda il divieto assoluto di far esplodere fuochi artificiali, petardi e botti, razzi e altri simili artifici pirotecnici e, in genere, qualsiasi artificio contenente miscele detonanti ed esplodenti, spray urticanti (c.d. spray al peperoncino), in qualsiasi luogo pubblico, coperto o scoperto, ove potrebbe provocare pericoli o emergenze di qualsiasi genere all'incolumità fisica delle persone.

La seconda il divieto a tutti gli esercizi pubblici autorizzati alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (Rif. legge 25 agosto 1991, n. 287 modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i.), nonché degli esercenti in sede fissa e su area pubblica autorizzati alla vendita di bevande (rif. D.lgs 114/98 e s.m.i. modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 ) ai gestori di stabilimenti balneari ove viene svolta attività di somministrazione di bevande (autorizzate ai sensi della L. 287/91 e D.Lgs 59/2010), agli esercenti circoli sportivi e ricreativi di cui al DPR 4/4/2001 n.235 e s.m.i e gli Enti diversi di vendere per asporto - sia in forma fissa che ambulante -bevande contenute in bottiglie di vetro ed in lattine, anche ove dispensate da distributori automatici.

La terza, in deroga temporanea e parziale al comma 1 dell'art. 24 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, di estendere la diffusione della musica con percezione esterna al locale, nel periodo compreso dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e fino al 6 gennaio 2020, consentendola nei seguenti periodi temporali: dal 31/12/2019 al 01/01/2020 fino alle ore 6,00; dal 05/01/2020 al 06/01/2020 fino alle ore 3,00; nel rispetto e nei limiti di esposizione al rumore indicati dalle norme vigenti in materia e previa presentazione alla SUAP della prescritta SC.I.A. Restano ferme le norme in materia di impatto acustico di cui alla legge quadro 447/1995 e legge Regionale 34/2009, relativamente al livello delle emissioni sonore.

Chi volesse consultare integralmente le ordinanze lo può fare cllegandosi al sito del Comune di Bagnara Calabra.