BAGNARA CALABRA Quel capannone chiamato "Palloncino"

Una giornata di fine estate del 1978 mi trovavo con Alberto Messina e Giannetto De Leo a discutere della costituzione di una squadra di pallavolo maschile da iscrivere ai campionati FIPAV. Loro avevano partecipato in qualità di atleti al torneo estivo di pallavolo che si era concluso pochi giorni prima. La manifestazione tenutasi in Piazza Matteotti era stata organizzata dal compianto Gregorio Dominici con la ben nota formula della rappresentanza rionale. Durante quel evento alcuni dei giovani protagonisti avevano mostrato di possedere delle potenzialità che incoraggiavano i nostri intenti. Oltre al fatto meramente sportivo ci animava il desiderio di marcare un avanzamento sociale della nostra cittadina. Volevamo essere attori di un processo di modernizzazione positiva, caricando magari eccessivamente un evento che senz'altro era una innovazione. Alla fine ci riuscimmo e nel mese di ottobre di quello stesso anno il G.S. Olimpia Bagnara, con l’affiliazione alla Federazione Italiana Pallavolo, iniziava la sua attività sportiva affiancandosi al calcio che fino ad allora aveva rappresentato l’unica presenza sportiva condotta regolarmente a livello agonistico. Il primo anno di attività fu un successo. Con le partite di campionato disputate all’aperto in piazza Matteotti (antistante il Municipio), con i numerosi spettatori che si accalcavano lungo il perimetro del campo di gioco durante gli incontri casalinghi. Anche il risultato sportivo fu eccellente: vincemmo il girone acquisendo il diritto di partecipare alle finali promozione. Dopo qualche mese l’iniziativa ebbe la fortuna di incontrare l’interesse del compianto Vincenzo Vizzari che ne sostenne negli anni, con encomiabile perseveranza, il gravoso impegno dirigenziale, riuscendo a conseguire obiettivi importanti ed a condividere con atleti e cittadinanza numerose gratificazioni. Ci furono anche momenti duri, come in tutte le cose, ma il fatto di aver saputo resistere alle intemperie e nonostante tutto esserci, dimostra la bontà del legno del vascello e la perizia degli equipaggi.

Iniziano da quello scorcio di 1978 le mie sollecitazioni alle varie amministrazioni comunali. Si chiedeva di realizzare un impianto polivalente che consentisse la pratica delle principali discipline sportive normalmente praticate indoor. Nel corso degli anni folle di sportivi formularono identica richiesta, anche perché nel frattempo all’attività pallavolistica si erano aggiunte altre encomiabili iniziative. Mi ricordo che le prime reazioni non furono certamente incoraggianti. L’attività sportiva era considerata dai benpensanti come una cosa di “figghioli” a cui non conferire particolare importanza. E poi … Non si poteva consentire (almeno questa era la scusa ufficiale di chi invece non aveva voglia di far nulla per lo sport cittadino) che un avversario politico potesse rivendicare il merito di aver proposto ed ottenuto la realizzazione di una iniziativa. La politica un pò meschina si era data prontamente un alibi per occultare la propria pigrizia. Pertanto, quando dovetti lasciare la città, mi consolò il fatto che per la realizzazione del palazzetto non ero più un elemento ostativo, ammesso che lo fossi mai stato.

Col passare degli anni, mentre i paesi vicini si riempivano di palestre atte ad ospitare incontri di futsal, basket, volley ecc., Bagnara ne resta sprovvista pur vantando presenze di indubbio valore tra i giovani praticanti. Si assiste all’assurdo; da mangiarsi le mani. Impianti sportivi innalzati come cattedrali nel deserto in zone con rada presenza di interessati che finiscono per diventare ricovero di capre, mentre i nostri numerosi giovani sono costretti a un nomadismo sportivo vergognoso. Vergognoso per chi da oltre 40 anni non è in grado di portare a compimento un progetto che in altre parti d’Italia viene realizzato in meno di 6 mesi.

La storia del bando di gara di quel capannone, tirato su nei pressi della ex palestra della dismessa scuola media “U. Foscolo”, inopinatamente definito palazzetto (Palloncino, per la precisione) è una di quelle vicende che probabilmente necessitano dell’ausilio di qualche arguto “spifferatore”, di cui si parlava all’inizio, per poterci capire qualcosa. Una struttura incompleta viene proposta in concessione a condizioni che a quanto mi dicono non risultano particolarmente allettanti e che non abbatte il principale disagio: non poter giocare nella propria città. Viene meno pertanto la capacità di coinvolgere i più piccoli ed avvalersi del ricambio generazionale per alimentare le varie esperienze disciplinari. Si annulla la possibilità di ricevere supporto adeguato dalle sponsorizzazioni. Non incide decisamente sui costi dei trasferimenti, al massimo li riduce lievemente. Si penalizzano anche gli adulti che in un centro notoriamente non effervescente di attività ludiche ben gradirebbero di trascorrere qualche ora del weekend assistendo e tifando per le ragazze e i ragazzi che si battono anche per i colori di una città che fino ad ha esitato a far loro una carezza, considerandoli talvolta un problema.

Non voglio unirmi a quanti lanciano anatemi nei confronti degli attuali amministratori, accusandoli di essere degli incapaci. Non credo che tutti lo siano. Ci sono presenze (non molte, però) a cui, pur nella marcata distinzione delle differenti opinioni politiche, sento di poter riconfermare la mia stima e il mio sincero apprezzamento per le qualità umane, mentre ritengo che l’impegno si sia dispiegato con maggiore efficacia in tempi ormai andati. Può essere sia stanchezza o disincanto. Succede. Pertanto a maggior ragione dovrebbero comprendere la fatica di questi ragazzi che per alimentare una sana passione, da svariati anni, devono affrontare disagi inauditi. A loro chiedo, e non ad altri che non comprenderebbero, di riuscire ad ascoltare la voce di dirigenti, tecnici ed atleti per provare a superare insieme il pantano che avvinghia tutto e corrompe una semplice e legittima aspirazione in un’impresa titanica. Siate autori di un atto rivoluzionario (almeno dalle nostre parti): fate in modo che le cose semplici restino tali.

La lontananza, oltre ad essere come il vento - ricordando un brano famoso cantato da un indimenticabile Domenico Modugno - ci impedisce una valutazione approfondita delle problematiche che mostrano un’eclatante e disarmante illogicità. Soggiornando in loco c’è la concreta speranza di imbattersi in qualche “spifferatore” che talvolta, tra le tante patacche verbali, mischia una dritta capace di far emergere uno straccio di logica dalle cose che fino a quel momento non ne possedevano alcuna. Bisogna saper le cose, si dice dalle nostre parti, non è vero?