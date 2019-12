BAGNARA CALABRA Riconoscimento dal Comune e dalla Pro Loco al poliziotto bagnarese Rocco Salerno

Frosina - Salerno - Ienco

Sentita, commossa e partecipata cerimonia nei giorni scorsi a Bagnara Calabra per omaggiare il gesto compiuto da Rocco Salerno, poliziotto bagnarese in servizio a Lodi, che nell’ottobre scorso non ha esitato un attimo nel lanciarsi nelle gelide acque dell’Adda per salvare la vita ad un uomo in evidente difficoltà. Alla cerimonia, che si è svolta in due momenti, prima presso la Pro Loco cittadina e successivamente a Palazzo San Nicola alla presenza del Sindaco Gregorio Frosina e del Presidente della Pro Loco Bruno Ienco, tanti cittadini che hanno voluto far sentire all’eroico poliziotto affetto e vicinanza. Emozionato e riconoscente Rocco Salerno ci ha tenuto a ringraziare tutti ed in particolare le autorità e gli Enti che hanno voluto evidenziare il suo gesto.