Appello di Cittadinanza Attiva “V. Morello” alle associazioni cittadine su "momento buio del paese": “formiamo tutti insieme un tavolo permanente di confronto”

CAVMBAGNARA CALABRA - L’anno che sta volgendo al termine ci lascia la consapevolezza della situazione di grande difficoltà che attraversa la nostra cittadina, afflitta da molteplici problematiche, da ultimo ma non meno gravi, quelle meteorologiche. Possiamo dirlo senza retorica, è certamente uno dei momenti più bui e difficili per Bagnara, un tempo indicata come fiore all’occhiello della Costa Viola e che oggi si trova indietro rispetto a molti paesi della provincia nell’offerta ai propri cittadini di servizi e prospettive di sviluppo.

Non vogliamo in questa sede alimentare polemiche, abbiamo diffusamente scritto e analizzato in questi cinque mesi dalla nascita della nostra associazione le problematiche presenti nella materia dell’edilizia scolastica, che riverberano i propri effetti sul concreto esercizio del diritto allo studio dei nostri bambini e ragazzi, problematiche che occorre dire, ad onor del vero non nascono oggi trovando radici lontane, cercando di offrire il nostro contributo di idee alla loro soluzione, che tuttavia, con altrettanta franchezza, occorre dire appare oggi molto lontana .

Nonostante tutto guardiamo al nuovo anno con speranza, lanciando lo sguardo oltre le macerie che sembrano accumularsi giorno dopo giorno, speranza che viene alimentata dal percepire l’agire di tante energie positive da parte di cittadini che non si arrendono allo stato delle cose, offrendo il loro contributo di tempo, di idee, di passione alla rinascita del nostro paese.

L’azione delle associazioni libere e apartitiche è certamente uno dei pochi fattori positivi riscontrabili nella nostra realtà ed è con questa consapevolezza che la nostra associazione vuole oggi lanciare un appello a tutte le associazioni apartitiche che operano nella nostra cittadina, alla formazione di un tavolo permanente di confronto dell’associazionismo locale, che preveda la programmazione di incontri periodici, un “laboratorio di idee” dove, al di là dello specifico campo di riferimento dell’agire di ogni singola associazione, analizzare i principali problemi della nostra cittadina, con l’intento di proporre soluzioni che possano essere terreno di confronto democratico e costruttivo con i nostri amministratori.

Nell’attesa di un riscontro, che auspichiamo positivo, auguriamo a tutti i concittadini ed alla nostra cittadina che l’anno nuovo possa essere foriero di prospettive di speranza e di rinascita.

Ric e pubbl