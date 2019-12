BAGNARA CALABRA E' allarme A Pellegrina e Ceramida per la riapertura della discarica "La Zingara"

apcsa - no alla discaricaL’Associazione Pellegrinese Cultura Sport Ambiente, nel prendere atto delle notizie sempre più diffuse di una imminente riapertura della discarica “La Zingara”, esprime pubblicamente il proprio dissenso, preoccupata per i gravi danni che la sua attivazione arrecherebbe non solo al luogo interessato e all’ambiente naturale del nostro comune e di quelli circostanti, ma soprattutto alla salute dei cittadini per il possibile inquinamento delle falde acquifere presenti nel nostro territorio.

Ciò premesso, invita l’Amministrazione Comunale ad adottare, in sinergia con i Comuni limitrofi, ogni opportuno e legittimo provvedimento teso ad impedire la riattivazione della discarica. L’Associazione Pellegrinese Cultura Sport Ambiente dichiara la propria disponibilità a sostenere ogni iniziativa finalizzata alla imprescindibile tutela della salute dei cittadini e alla salvaguardia dell’ambiente naturale del nostro territorio.