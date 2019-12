BAGNARA CALABRA Notte insonne a Marinella, esondano il "Pinno" e il "Gaziano"

torr gaz Ancora una notte insonne per gli abitanti di Marinella. Le mareggiate che si sono abbattute sulla Via Marina, con notevoli danni soprattutto nella zona di "Cacilì" dove si registra il crollo della strada di accesso al Porto, solo a notte fonda hanno placato il loro vigore, mentre sulla cittadina della Costa Viola imperversava una turbolenta tempesta con vento e grandine.

Nel cuore della notte a preoccupare ulteriormente gli abitanti del popoloso quartiere l'esondazione del torrente "Gaziano", e la fuoriscita di acqua e detriti dal "Pinno". L'acqua e il fango hanno invaso le strade di Marinella rendendole inaccessibili e pericolose. Si registra inoltre il cedimento di un'antenna sul belvedere, un campetto di calcio completamente distrutto, ed il crollo di numerosi muretti a secco sui terrazzamenti che sovrastano Bagnara.

Nel pomeriggio di ieri a Palazzo San Nicola c'è stata una riunione per mettere a punto quanto necessario per fare fronte all'emergenza. C'è da ripulire il quartiere di Marinella, mettere in sicurezza i torrenti, ed attivarsi per riaprire al traffico la strada per il Porto. Inoltre c'è da monitorare l'intera zona di "Cacilì" che è a forte rischio con le abitazioni ormai con poche difese ed esposte pericolosamente alla furia del mare.

(Foto Edmondo Caruso - Santino Dato)