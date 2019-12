BAGNARA CALABRA Maltempo, crolla tratto di strada per il porto

Crollo strada Cacilì Il maltempo che da stanotte ha colpito Bagnara Calabra comincia a produrre i primi danni. A farne le spese il tratto di strada verso il porto della cittadina della Costa Viola. Non solo, il mare sta completando l'opera iniziata anni fà smontando pezzo per pezzo il muro di Cacilì, e mettendo a rischio le abitazioni che si affacciano sul lungomare.

Sabbia, detriti, pietre, e materiale di ogni tipo è stato spinto dal mare sulla Via Marina, e soprattutto nella zona di Marturano le onde rendono pericolosa la strada di accesso a Marinella. Nella tarda mattinata sono arrivate le transenne e l'ordinanza di chiusura della strada per il porto. Adesso bisogna capire come procedere, ma è tutta l'area di Cacilì che ha bisogno di protezione e di interventi urgenti.

Red